Почти 800 личных вещей оставили пассажиры в поездах ЦППК за полгода

Почти восемьсот личных вещей оставили пассажиры в поездах АО «Центральная ППК» за полгода. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

Больше всего находок обнаружили в апреле — две с половиной сотни. В большинстве случаев пассажиры забывали в вагонах сумки, рюкзаки, пакеты, чемоданы, коробки. Нередко терялись игрушки и смартфоны.

Из необычных находок за указанный период — ноутбук, фотоаппарат, детская коляска, термос, коробка с обувью, три велосипеда и большая мягкая игрушка.

Забытые вещи можно забрать в пунктах оборота поездов. Также можно обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции. Если вещь забыта на маршруте МЦД, то следует позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210.