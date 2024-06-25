Почти 870 семей получат ключи от своих квартир в подмосковном ЖК «Митино Дальнее»

В настоящее время участники долевого строительства ЖК «Митино Дальнее» городского округа Химки получают ключи от собственных квартир. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и ведомством. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 644 дольщика, а всего новоселье смогут отметить 868 семей.

Напоминаем, застройщиком ЖК «Митино Дальнее» был ООО «Даналит», которое не справилось со взятыми обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение достроить жилой комплекс. В марте 2021 года права на завершение строительства были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья. Все восемь домов были достроены и введены в эксплуатацию в ноябре–декабре 2023 года.