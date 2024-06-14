Почти 90 процентов месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Московской области за сутки выпало восемьдесят семь процентов от месячной нормы осадков, рассказал в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Самые интенсивные дожди прошли в Долгопрудном, Коломне, Серпухове, Михнево, Толстопальцево, Михайловском и Егорьевске.
В столице за сутки выпала почти треть от месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали девятнадцать миллиметров осадков.
Синоптик добавил, что до конца недели в Московском регионе существенных осадков больше не ожидается.