Почти две тысячи медиков прошли тренинги в рамках проекта «Наш участковый врач» в Подмосковье

Почти две тысячи медиков прошли тренинги по профессиональному выгоранию в рамках проекта «Наш участковый врач». Итоги реализации программы за год подвели в Минздраве региона.

«Всего с начала реализации проекта почти две тысячи сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию», - сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Цель проекта — оказать поддержку участковым педиатрам и создать для них комфортные условия труда. Он включает в себя шесть направлений, в том числе стажировки, тренинги, обучение, психологические консультации.

«За год работы нам удалось достичь снижения профессионального выгорания среди участковых педиатров на восемнадцать процентов», - отметила Стригункова.

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, проект помогает снизить отток врачей и повысить качество медпомощи, оказываемой детям. Программа была презентована в сорока четырех регионах страны.