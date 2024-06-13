Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

В Московской области за сутки выпало до сорока пяти процентов месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях.

Так, больше всего осадков зафиксировали в Волоколамске, Можайске и Солнечногорске — двадцать восемь, тридцать пять и тридцать шесть миллиметров соответственно.

В Красногорске выпало до двадцати двух миллиметров осадков, в Горках Ленинских — двадцать миллиметров.

Также аномальное количество осадков зафиксировали в Смоленской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Калужской, Орловской, Тульской и Брянской областях.