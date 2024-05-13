Почти шесть миллионов поездок было совершено в автобусах Подмосковья в праздники
Фото: [Минтранс МО]
Более 5,7 миллиона поездок было зарегистрировано в автобусах Подмосковья в период вторых майских праздников с 9 по 12 мая. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что свыше 3,7 миллиона поездок было зарегистрировано в автобусах компании АО «Мострансавто».
Больше всего поездок было совершено 10 мая — более полутора миллионов. В День Победы пассажиры проехали в автобусах региона свыше 1,2 миллиона раз. Самым востребованным маршрутом стал №368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)».
В общей сложности за все майские праздники на автобусах региона было зарегистрировано около 17 миллионов поездок.