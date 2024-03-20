Почти шесть тысяч собак уже зарегистрировано в Подмосковье

«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено. Но радует то, что, несмотря на это многие владельцы питомцев проявили сознательность в этом вопросе. И не просто так. Регистрация домашнего животного равно возможности найти питомца в случае его пропажи», — добавил Керселян.