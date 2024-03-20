Почти шесть тысяч собак уже зарегистрировано в Подмосковье
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В Московской области с 1 сентября 2023 года действует закон о регистрации домашних животных. Так, за все это время в регионе зарегистрировано более 5,8 тысячи собак. Об этом сообщает Московская областная Дума.
Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян подчеркнул, что для собак регистрация обязательна, для других домашних животных — по желанию.
«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено. Но радует то, что, несмотря на это многие владельцы питомцев проявили сознательность в этом вопросе. И не просто так. Регистрация домашнего животного равно возможности найти питомца в случае его пропажи», — добавил Керселян.