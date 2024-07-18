Почти триста детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство социального развития МО]
Двести восемьдесят четыре ребенка-сироты были обеспечены квартирами в регионе с января текущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.
В целом на этот год запланировано обеспечить жильем почти тысячу человек. На эти цели в бюджете заложили свыше четырех с половиной миллиардов рублей.
Всего в рамках соответствующей программы в области жилье было предоставлено 7,8 тысячи детей-сирот.