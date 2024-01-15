Под Краснодаром вандалы сожгли на Вечном огне мемориальный венок

Как приводится в паблике социальной сети «ВКонтакте» почётного караула пост №1, инцидент произошел в городе Тимашевск Краснодарского края.

Под покровом темноты неизвестные вандалы схватили траурный венок и бросили его в Вечный огонь. Произошедшее привело к загрязнению звезды мемориала.

«Ночью в Тимашевске вандалы сожгли венок в пламени Вечного огня», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими начата проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к этому лица.