Под Магаданом разбился вертолет с 20 вахтовиками, есть погибший — СМИ

Сообщается, что в ходе авиакатастрофы воздушного судна с рабочими минимум один человек погиб, есть пострадавшие. Всего же на борту находилось 20 человек. Предварительно, вертолет упал в районе Кварцевой горы.

«По предварительным данным, на борту находились 20 человек. Судьба 19 из них пока остается неясной», — приводится в сообщении телеканала.

Других подробностей инцидента не приводится. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.