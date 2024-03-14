Под Магаданом разбился вертолет с 20 вахтовиками, есть погибший — СМИ
Фото: [пресс-служба МЧС РФ]
Перевозивший вахтовиков в Магаданской области гражданский вертолет Ми-8, потерпел крушение, передает телеканал РЕН.
Сообщается, что в ходе авиакатастрофы воздушного судна с рабочими минимум один человек погиб, есть пострадавшие. Всего же на борту находилось 20 человек. Предварительно, вертолет упал в районе Кварцевой горы.
«По предварительным данным, на борту находились 20 человек. Судьба 19 из них пока остается неясной», — приводится в сообщении телеканала.
Других подробностей инцидента не приводится. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.