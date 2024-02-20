Как пишет украинское издание «Страна.ua», инцидент произошел в поселке Гвардейское, Одесской области. Автомобиль с ехавшими в нем активистом «Правого сектора»* Альбертом Кручининым с женой был взорван.

Произошедшее подтвердили в управлении областной полиции. Там сообщили, что Кручинин и жена Наталья получили ранения. Сейчас за их жизнь борются врачи одной из местных клиник.

Тем временем ряд украинских пабликов передают, что взорванный под Одессой автомобиль принадлежал так называемой Украинской добровольческой армии*. Там уже высказались по инциденту, заявив, то «это был теракт, организованный и исполненный вражеской ДРГ».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

* — признана в РФ террористической