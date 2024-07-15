Поддержку добрых дел обсудили на форуме в Подмосковье

Работу Добро.Центров обсудили на региональном форуме в Подмосковье. Мероприятие прошло сегодня в Звездном городке и собрало более 160 специалистов, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Как напомнила глава ведомства Екатерина Швелидзе, в составе движения «Волонтеры Подмосковья» более 48 тысяч человек. Члены движения занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей, помогают организовать летний отдых для детей, проводят экологические акции.

«Добро.Центры помогают аккумулировать усилия волонтеров, дают новые необходимые для работы знания, позволяют обмениваться полезным опытом и реализовывать совместные важные проекты. Это точки притяжения неравнодушных людей, которые хотят сделать наше Подмосковье еще лучше», - отметила она.

Министр добавила, что в области открыто пятнадцать таких центров. До конца года будут открыты еще девять.

В ходе форума прошел семинар, посвященный развитию Добро.Центров как социальной франшизы. Также обсудили темы волонтерства и грантовой поддержки Росмолодежи. Помимо этого, состоялась экскурсия по музею в Доме космонавтов.