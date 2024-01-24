Подготовка общественных наблюдателей к выборам президента прошла в Королеве, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В семинаре принял участие член ОПМО, руководитель группы подготовки и координации наблюдателей Штаба общественного наблюдения региона Сергей Леонов.

По его словам, в этом году подготовка ведется по обновленной программе Общественной палаты России и ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Также участником мероприятия стал председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами ОПМО Александр Макаров. Он будет руководить работой группы видеоконтроля в дни выборов.