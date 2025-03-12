Подготовку к весне обсудили на еженедельном совещании с главой Красногорска

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков во время совещания акцентировал внимание на подготовке к весне. В актуальной повестке — старт субботников, уборка общественных пространств, дорог и дворов.

Во время оперативного совещания широко обсуждались вопросы о наведении порядка после зимы. Организациям поручили начать активную подготовку к весенне-летнему периоду: организовать уборку, высадку деревьев и озеленение территорий. В порядок поручили также привести все мемориальные таблички и объекты, связанные с 80-летием Великой Победы. Подчеркнули и важность вовлечения самих жителей в процесс наведения чистоты в городе.

Дмитрий Волков подчеркнул, что работы должны проводиться оперативно и качественно, так как задач достаточно много. На их выполнение в комплексе дали время до 12 апреля. Итоги планируют подвести на общеобластном субботнике.

«Настроил коллег на оперативную и качественную отработку задач при подготовке к весенне-летнему периоду. Это касается и прибортовой части, и тротуаров, и заборов, и автопавильонов, и дорожной сети. Кроме того, это более 1800 контейнерных площадок, свыше 1200 детских площадок, 321 автопавильон, 5510 входных групп МКД», — перечислил глава Красногорска.

Дмитрий Волков также напомнил, что отстающим управляющим компаниям нужно улучшать показатели по системе рейтингования. В настоящее время в «зеленой зоне» 23 УК, но это далеко не все организации. Некоторым предстоит показать динамику роста, по которой оценивается эффективность работы на местах.