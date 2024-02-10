Подмосковье и общественная организация «Городские реновации» подписали соглашение на выставке «Россия»
Фото: [Дмитрий Белицкий]
На выставке «Россия» в день, посвященный молодежной политике, было подписано соглашение между Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации».
«В этом году мы бы хотели сделать упор на работу со студенчеством, с молодыми учеными, а также ребятами, которые профессионально занимаются развитием общественных пространств и городских территорий. Именно поэтому сегодня для нас было особенно важно подписать соглашение с общероссийской организацией „Городские реновации“, — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что вся Московская область с нетерпением ждет главного события этого года — Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. От региона туда поедет большая делегация, будет работать подмосковный стенд. Ну и, конечно же, как всегда, в организации фестиваля будут помогать волонтеры.
Примечательно, что подписанное соглашение нацелено на совместную работу по поддержке молодежных объединений, их инициатив, направленных на создание комфортной городской среды, а также организацию отдыха, досуга и занятости молодых людей.
«Городские реновации» обладают технологией вовлечения молодежи в вопросы принятия серьезных решений, касающихся будущего наших городов, их пространственное развитие. Надеюсь, что сегодняшний день, подписанное соглашение, внесет серьезный вклад в эту копилку, и уже в этом году жители Подмосковья увидят и почувствуют работу ребят у себя на территориях», — сказал директор Общероссийской общественной организацией «Городские реновации» Олег Зоря.