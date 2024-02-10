Подмосковье и общественная организация «Городские реновации» подписали соглашение на выставке «Россия»

На выставке «Россия» в день, посвященный молодежной политике, было подписано соглашение между Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации».

«В этом году мы бы хотели сделать упор на работу со студенчеством, с молодыми учеными, а также ребятами, которые профессионально занимаются развитием общественных пространств и городских территорий. Именно поэтому сегодня для нас было особенно важно подписать соглашение с общероссийской организацией „Городские реновации“, — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что вся Московская область с нетерпением ждет главного события этого года — Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. От региона туда поедет большая делегация, будет работать подмосковный стенд. Ну и, конечно же, как всегда, в организации фестиваля будут помогать волонтеры.

Примечательно, что подписанное соглашение нацелено на совместную работу по поддержке молодежных объединений, их инициатив, направленных на создание комфортной городской среды, а также организацию отдыха, досуга и занятости молодых людей.