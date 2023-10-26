Подмосковье поделилось опытом внедрения ИИ на всероссийском форуме

Подмосковье поделилось опытом внедрения искусственного интеллекта в рамках всероссийского форума «ПРОФ-IT», который проходит в Новосибирске. Об этом рассказали в Мингосуправления, ИТ и связи региона.

В ходе тематической сессии выступил замглавы министерства Илья Гиренко. Он отметил важность цифровизации и рассказал об «умных» проектах, реализуемых в области.

По его словам, в регионе реализуется восемнадцать проектов с ИИ. Еще семь сейчас в стадии разработки. Нейросети в Подмосковье помогают врачам заполнять медкарты пациентов, следят за чистотой дворов, держат на контроле питание школьников.

Форум продлится до 27 октября. В его рамках обсуждаются вопросы в части информатизации регионов и демонстрируются лучшие практики внедрения ИИ для развития социально-экономической сферы.