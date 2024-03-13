Подмосковье принимает гостей из почти 30 стран в рамках региональной программы ВФМ-2024

В Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, регион принимает более 50 гостей из почти 30 стран. Организацией комфортного пребывания иностранных гостей в регионе, а также культурно-развлекательной программой для делегации занимается Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Не успели мы отойти от эмоций, вызванных основной программой Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, как уже принимаем иностранных гостей у себя в Подмосковье! Для ребят из разных уголков мира мы подготовили насыщенную программу. Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом „русской души“, о которой так много говорят во всем мире», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что в гости в Подмосковье приехали гости из стран с теплым климатом, в том числе из Африки. Поэтому для многих из них морозная погода стала своеобразной проверкой на прочность. Несмотря на это ребята с удовольствием проводят много времени на свежем воздухе, много гуляют и фотографируются. И программа к этому располагает.

В парке «Патриот» иностранцы уже посетили «Партизанскую деревню» и побывали в настоящих землянках. Особым интересом пользовался Танковый музей, расположенный там же на территории парка. Много позитивных эмоций вызвала экскурсия на сыроварню Олега Сироты в Истре. Иностранные гости смогли не только продегустировать знаменитый на всю Россию фермерский сыр, но и погладить милый телят, прогуляться по небольшому зоопарку, где уютно расположились пушистые кролики и вальяжные эму.

Примечательно, что региональная программа продлится до 17 марта. Для комфорта иностранных гостей большую делегацию поделили на 2 группы, которые постоянно сопровождают переводчики, гиды и волонтеры Подмосковья. В программе у участников программы также посещение Арт-Масленицы в музее-заповеднике «Горки Ленинские», встреча с лидерами молодежных движений и организаций Московской области и многое другое.