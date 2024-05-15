Подмосковье присоединилось к форуму «Здоровье нации — основа процветания России»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковье присоединилось к Всероссийскому форуму «Здоровье нации — основа процветания России». Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, регион представляют МОНИКИ, НИКИ детства, областной перинатальный центр, Егорьевская и Солнечногорская больницы, Домодедовская стоматологическая поликлиника.
Форум открылся сегодня в комплексе «Гостиный двор» в столице. Он будет проходить в течение трех дней.
По словам главы областного Минздрава Алексея Сапанюка, Подмосковье представит на форуме свои лучшие практики и достижения в различных сферах здравоохранения.
«Это достижения в сфере детского здоровья, родовспоможения, реабилитации пациентов, использования ИИ, а также новые подходы в оказании стоматологической помощи, работа региональных сосудистых центров для пациентов с инфарктами и инсультами», - рассказал министр.