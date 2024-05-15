Подмосковье присоединилось к форуму «Здоровье нации — основа процветания России»

Подмосковье присоединилось к Всероссийскому форуму «Здоровье нации — основа процветания России». Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, регион представляют МОНИКИ, НИКИ детства, областной перинатальный центр, Егорьевская и Солнечногорская больницы, Домодедовская стоматологическая поликлиника.

Форум открылся сегодня в комплексе «Гостиный двор» в столице. Он будет проходить в течение трех дней.

По словам главы областного Минздрава Алексея Сапанюка, Подмосковье представит на форуме свои лучшие практики и достижения в различных сферах здравоохранения.