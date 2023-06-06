Подмосковье продолжит развивать систему образования

Россия издавна славилась талантливыми учеными и музыкантами, художниками и писателями. И в современных условиях мы должны продолжать развивать собственное образование, основанное на наших лучших традициях. Об этом говорил президент Владимир Путин во время открытия Года педагога и наставника в России.

«Важно, чтобы больше знали у нас да и в мире, что Россия – это страна возможностей и громадного, огромного, истинного таланта, созидательного потенциала нашего народа – неисчерпаемого потенциала», – отметил во время открытия Года педагога и наставника президент России Владимир Путин.

Этим неисчерпаемым потенциалом и талантом обладают наши педагоги, которые стараются передать сегодняшним школьникам все самое лучшее.

«Школы надо строить не для детей, а вместе с детьми. Дети должны быть полноценными участниками строительства. Интенсивы, хорошее школьное управление, все это должно присутствовать», – уверен победитель Всероссийского конкурса директоров – 2022, руководитель столичной школы «Покровский квартал» Павел Терехов.

Именно так, в тесном взаимодействии с детьми, стараются сегодня работать все школы Подмосковья. При поддержке Министерства образования Московской области для учителей организовывают различные курсы повышения квалификации. Лучшие педагоги региона делятся опытом с коллегами во время профессиональных форумов и «педагогических десантов». О высоком уровне подготовки наших учителей говорят их многочисленные победы в разных конкурсах. В частности, учитель истории из школы № 16 Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов в прошлом году стал победителем конкурса «Педагог года». Молодой человек так зажигает учеников своим предметом, что многие решаются идти по его стопам. Шесть человек из его выпускного класса связали свою жизнь с учительством.