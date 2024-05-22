Подмосковье снова поучаствует в конкурсе малых городов и исторических поселений

Подмосковье в девятый раз поборется за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, в регионе расположено 47 малых городов и 22 исторических поселения. Участие в конкурсе и получаемые в его рамках гранты позволяют развивать такие населенные пункты.

«С 2018 года сорок наших проектов стали победителями конкурса, тридцать из них полностью реализованы», – добавил министр.

Для участия в девятом конкурсе в Подмосковье отобрали девять проектов в Коломне, Клину, Сергиевом Посаде, Ступино, Егорьевске, Наро-Фоминске, Чехове, Орехово-Зуево, Истре. До первого июня их направят в федеральную комиссию.