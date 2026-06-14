Областной фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» собрал активных волонтеров со всего региона, включая делегацию из Подольска. Гости парка погрузились в мир народных ремесел, прикоснулись к истории через боевые трофеи и даже попробовали сплести маскировочные сети. Кульминацией дня стал гигантский «Хоровод единства», объединивший сотни участников.

Парк, где прошел фестиваль «Подмосковье — территория дружбы», на один день превратился в яркую этнографическую карту России. Сюда съехались делегации со всех уголков области, в том числе активные волонтеры из Подольска.

Гости праздника могли часами рассматривать экспозиции. Мастера декоративно-прикладного творчества представили уникальные изделия ручной работы — от резных ложек до расписных платков. Юные посетители с головой ушли в мастер-классы, где их учили основам традиционного ручного труда. А взрослые с интересом разглядывали самобытные народные костюмы и старинные украшения, каждый из которых рассказывал свою историю.

Однако главной точкой притяжения стали интерактивные зоны, подготовленные Z-волонтерами, в том числе из Подольска. Здесь каждый желающий мог внести личный вклад в поддержку защитников Отечества — попробовать сплести маскировочную сеть, которую позже отправят на передовую.

Особый интерес вызвала экспозиция с боевыми трофеями. Гости фестиваля могли не только рассмотреть предметы, попавшие в руки наших бойцов, но и узнать истории подвигов, стоящие за ними. А на фоне флагов воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, желающие делали памятные фотографии.

Кульминацией областного праздника стала масштабная акция «Хоровод единства». Сотни участников и гостей фестиваля, взявшись за руки, образовали огромный живой круг. Этот символичный хоровод наглядно продемонстрировал главную идею праздника: нерушимую связь, сплоченность и дружбу всех народов, живущих в России.

Завершился день большой концертной программой. На сцене переплелись старинные народные напевы и современные патриотические композиции. Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» еще раз доказал: когда люди объединяются, даже дождливая погода не может испортить праздник.