Подмосковье вошло в число лидеров по числу жителей, переобучившихся на новую профессию

Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству жителей, которые прошли переобучение на новую профессию в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

По словам главы ведомства Людмилы Болатаевой, в общей сложности в регионе переобучение прошли порядка десяти тысяч человек. Также в Топ-3 вошли столица и Санкт-Петербург.

В этом году пройти обучение в рамках нацпроекта смогут граждане с ограниченными возможностями здоровья, люди в поисках работы (без статуса безработного) по востребованным профессиям, а также жители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Подробная информация об условиях участия в программе представлена по этой ссылке.