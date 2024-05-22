Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга качества жизни регионов по итогам 2023 года

Московская область была признана одним из лидеров рейтинга качества жизни российских регионов по итогам прошлого года, заняв в нем шестую строчку. Список подготовило Агентство стратегических инициатив.

Рейтинг оценивает каждый субъект РФ по десяти направлениям, в том числе по качеству медобслуживания, доступности образования, обеспечению безопасности. Также в числе этих направлений — жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, социальная защита и другие.

Десять направлений включают в себя в общей сложности 141 показатель. Также были определены три направления оценки — субъективные показатели удовлетворенности, объективные показатели среды, динамика их изменений.

Лидером рейтинга была признана столица. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Тюменская область, на четвертом и пятом — ХМАО Югра и Татарстан.