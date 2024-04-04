Подмосковье вошло в число победителей премии «Парки России»

Так, Раменский городской парк был признан лидером в номинации «Парк года, крупные города», а лесопарк «Шишкин лес» в Истре занял первое место в номинации «Парк года, большие города». Крупными городами считаются населенные пункты, где проживают от четверти до миллиона человек, большими — с населением от ста тысяч до четверти миллиона человек.

Фото: [ Министерство благоустройства МО ]

В целом по итогам премии четыре парка Подмосковья были признаны лауреатами в трех номинациях из семи.

Как отметил глава министерства Михаил Хайкин, участие в премии помогает понять, в каком направлении развивать парки, так как конкурс задает тренды в развитии общественных пространств. Он напомнил, что в области насчитывается две сотни парков и лесопарков. Число этих объектов за девять лет выросло в восемь раз. В прошлом году парки региона посетили почти 75 миллионов человек.