Подмосковье вошло в число победителей премии «Парки России»
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Подмосковье стало одним из победителей первой Всероссийской парковой премии «Парки России». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
Так, Раменский городской парк был признан лидером в номинации «Парк года, крупные города», а лесопарк «Шишкин лес» в Истре занял первое место в номинации «Парк года, большие города». Крупными городами считаются населенные пункты, где проживают от четверти до миллиона человек, большими — с населением от ста тысяч до четверти миллиона человек.
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В целом по итогам премии четыре парка Подмосковья были признаны лауреатами в трех номинациях из семи.
Как отметил глава министерства Михаил Хайкин, участие в премии помогает понять, в каком направлении развивать парки, так как конкурс задает тренды в развитии общественных пространств. Он напомнил, что в области насчитывается две сотни парков и лесопарков. Число этих объектов за девять лет выросло в восемь раз. В прошлом году парки региона посетили почти 75 миллионов человек.