Подмосковье вошло в тройку самых посещаемых туристами регионов России

Московская область заняла вторую строчку в рейтинге самых популярных среди туристов российских регионов по итогам первых пяти месяцев текущего года, говорится в исследовании сотового оператора Tele2. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В пятерку самых посещаемых путешественниками регионов также вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Отмечается, что туристическая активность была проанализирована с помощью геоаналитической платформы big data. Так, с января по май 2023 года Подмосковье посетили свыше девяти миллионов путешественников. Целями поездок стали классический туризм, деловые визиты и посещение родственников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что летом в Подмосковье пройдет свыше двух тысяч спортивных мероприятий.