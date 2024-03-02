Подмосковная молодежь прибыла в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи

Московскую область в Сочи на Всемирном Фестивале молодежи представляют более четырехсот человек — триста пятнадцать молодых активистов и девяноста волонтеров. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В рамках фестиваля у гостей есть возможность посетить и наш подмосковный стенд! Там мы подготовили насыщенную программу: лекции, паблик-токи со спикерами, медиашкола, творческие мастер-классы, викторины, конкурсы и многое другое», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Стенд Подмосковья уже посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. На площадке гости фестиваля смогут поближе познакомиться с Подмосковьем, его достижениями и культурным многообразием. Также посетители смогут получить памятные сувениры, которые захочется сохранить на всю жизнь.

Одним из направлений фестиваля стала программа культурного шефства, в рамках которой молодежь сможет наладить неформальное общение и укрепить дружеские связи между регионами России и другими странами. В Сочи участники из Подмосковья будут курировать гостей из Белоруси, Мадагаскара и Брунея.

В проведение мероприятия, конечно, активно включились волонтеры Подмосковья — ребята помогают журналистам, гостям с аккредитацией, подсказывают по вопросам питания, логистики и транспорта — делают все для того, чтобы участникам фестиваля было максимально комфортно и приятно. Также молодые активисты сопровождают иностранные делегации из Индонезии, Эфиопии, Беларуси, Кыргызстана, Армения, Узбекистана, Алжира, Молдовы, Таджикистана и Китая.