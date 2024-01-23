Подмосковная студентка прошла в федеральный этап конкурса «Атмосфера»

Подмосковная студентка Александра Коваленко была допущена к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Александра учится на четвертом курсе гуманитарного факультета Академии гражданской защиты МЧС России. Ее проект был представлен в номинации «Научный фронт».

Студентка провела исследование проблем обеспечения избирательных прав сотрудников федеральных органов исполнительной власти в период исполнения ими служебных обязанностей, а также представила рекомендации по решению этого вопроса.

Все работы участников пройдут экспертизу до 20 апреля. Те работы, которые наберут как минимум 80% от максимального балла в каждой номинации, будут допущены в следующий тур.