Подмосковная ведунья поделилась советами, как лучше провести день осеннего равноденствия
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Подмосковная ведунья Зоряна Чернова рассказала интернет-изданию «Талдом. Заря», как лучше провести день осеннего равноденствия, чтобы привлечь в свою жизнь успех и достичь гармонии.
В текущем году этот день выпадает на ближайшую субботу. По словам Черновой, это особенное время для проведения обрядов и магических ритуалов, так как небо и земля находятся в балансе.
В день осеннего равноденствия не рекомендуется браться за новые дела и проекты. Вместо этого следует завершить начатое, работая при этом с полной отдачей. Все это поможет избежать трудностей и неудач.
Также, отметила Чернова, в этот день принято обращаться к природе. В особенности к рябине. В прошлом она считалась священным деревом, и люди даже «шептались» с ней, делясь своими заветными мечтами. Также считалось, что рябина обладает защитными свойствами.
«Поэтому сорванная в это время рябина использовалась для создания оберегов и защиты дома от беды. Веточки рябины также можно было поставить в доме, чтобы привлечь счастье и благополучие», - добавила ведунья.