Подмосковная ведунья поделилась советами, как лучше провести день осеннего равноденствия

Подмосковная ведунья Зоряна Чернова рассказала интернет-изданию «Талдом. Заря» , как лучше провести день осеннего равноденствия, чтобы привлечь в свою жизнь успех и достичь гармонии.

В текущем году этот день выпадает на ближайшую субботу. По словам Черновой, это особенное время для проведения обрядов и магических ритуалов, так как небо и земля находятся в балансе.

В день осеннего равноденствия не рекомендуется браться за новые дела и проекты. Вместо этого следует завершить начатое, работая при этом с полной отдачей. Все это поможет избежать трудностей и неудач.

Также, отметила Чернова, в этот день принято обращаться к природе. В особенности к рябине. В прошлом она считалась священным деревом, и люди даже «шептались» с ней, делясь своими заветными мечтами. Также считалось, что рябина обладает защитными свойствами.