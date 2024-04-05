Подмосковное отделение Союза женщин России будет сотрудничать с Белорусским Союзом женщин

Региональное отделение Союза женщин России и Белорусский Союз женщин сегодня в Доме Правительства Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

Подписание прошло в рамках встречи «Женщины России и Беларуси: миссия созидания». Участниц поприветствовала глава министерства Юлия Губанова.

«Уверена, что встреча станет максимально конструктивной, полезной и стартом эффективного сотрудничества», - сказала она.

В ходе встречи участницы поделились опытом, рассказали об успешных практиках и проектах. Также обсудили вопросы сохранении традиционных семейных ценностей, потенциала молодежи, поддержки предпринимателей.

«Когда вокруг так много непростых вызов, важно действовать вместе — делиться опытом, нужными контактами, вместе запускать проекты, вместе созидать — ведь это главное предназначение женщин», - сказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

В подмосковном филиале — сорок отделений с числом участников, превышающим пять тысяч человек.