Подмосковного водителя автобуса, который смотрел порно за рулем, отстранили от работы

Водителя автобуса в Подмосковье, который за рулем смотрел порнографические видеоролики, отстранили от работы. Об этом АГН «Москва» рассказали в «Мострансавто».

«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте. АО «Мострансавто» считает такое поведение неприемлемым», - заявили в пресс-службе предприятия.

Любитель порно был замечен в Раменском. Водитель управлял автобусом, следующим по маршруту №29 «Платформа Кратово – Платформа Отдых». По словам пассажиров, транспортное средство неоднократно выезжало на встречку. Когда мужчине сделали замечание, он заявил, что просто листал в телефоне новости.

В компании добавили, что водителя также полностью лишат премиальной части зарплаты.