Подмосковного водителя автобуса, который смотрел порно за рулем, отстранили от работы
Фото: [©Евгения Новоженина/РИА Новости]
Водителя автобуса в Подмосковье, который за рулем смотрел порнографические видеоролики, отстранили от работы. Об этом АГН «Москва» рассказали в «Мострансавто».
«Заниматься подобными просмотрами надо дома, а не на рабочем месте. АО «Мострансавто» считает такое поведение неприемлемым», - заявили в пресс-службе предприятия.
Любитель порно был замечен в Раменском. Водитель управлял автобусом, следующим по маршруту №29 «Платформа Кратово – Платформа Отдых». По словам пассажиров, транспортное средство неоднократно выезжало на встречку. Когда мужчине сделали замечание, он заявил, что просто листал в телефоне новости.
В компании добавили, что водителя также полностью лишат премиальной части зарплаты.