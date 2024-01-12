Подмосковной Кашире посвящен очередной выпуск телепрограммы про малые города России

Очередной выпуск тревел-программы «Одноэтажная Россия» рассказал об истории и уникальных событиях одного из старейших городов Подмосковья.

Ведущий и историк Петр Посмаков провел увлекательную экскурсию по Кашире. Он напомнил, что в своей насыщенной различными событиями истории город пережил бури Смутного времени, набеги ханской Орды, сыграл большую роль в военных операциях разных лет и развитии торговли. Ведущий подробно рассказал, как Кашире вернули одну из главных святынь — женский Никитский монастырь. Подчеркнул также заслугу города в обороне Москвы в 1941-м.

В Кашире, добавим, сохранилась жилая застройка одно-двухэтажных особняков XIX века в стиле классицизм и деревянные дома конца XIX — начала XX веков.

По словам Петра Посмакова, он уже приступил к работе над новым фильмом из цикла «Одноэтажная Россия» — о стране, красота которой каждый раз открывается заново.