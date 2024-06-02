Подмосковные активисты приняли участие в Фестивале детства и юности

Накануне в День защиты детей Движение Первых дало старт Фестивалю детства и юности. Свыше трехсот ребят из Подмосковья посетили все события фестиваля. Об этом рассказали в пресс-службе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Отмечается, что участниками Фестиваля стали лидеры Движения — члены Совета Первых Подмосковья, победители региональных конкурсов и ребята, имеющие отличные достижения в проектах Первых. Фестиваль проходил в течение двух дней и собрал активистов других регионов страны. А в финале первого дня все гости прошли Шествие мечтателей.

«Фестиваль Движения Первых — невероятная возможность познакомиться с ребятами из разных стран, Первыми из разных регионов. Тут очень весело, нет ни одной свободной минутки: много активностей, лекций и мероприятий! Фестиваль Первых имеет невероятный масштаб, я очень рада, что могу получать новые эмоции, опыт, знакомиться с ребятами и встречать знакомых здесь», — поделилась Марина Жукова, активистка из Долгопрудного.

Алина Миролюбова активистка Движения Первых Московской области подчеркнула, что ей особенно понравился павильон «Атом» от «Росатома». Она также отметила, что на мероприятии объединены интересы разных поколений: здесь интересно как маленьким детишкам, так и взрослым.