Подмосковные детские врачи продолжают обращаться за консультациями к психологам НИКИ детства

С начала текущего года более двухсот тридцати детских врачей из Подмосковья обратились за личными консультациями к психологам НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что справиться с личными переживаниями, конфликтом на работе или тревогой педиатрам Подмосковья помогают индивидуальные психологические консультации в рамках проекта НИКИ детства «Наш участковый врач». С психологами Учебного центра Института можно поговорить наедине, анонимно и бесплатно.

«Для поддержки медиков Подмосковья в рамках проекта „Наш участковый врач“ проходят не только групповые тренинги по развитию эмоционального интеллекта, поведения в конфликтах, профилактике профессионального выгорания. В рамках сессии с психологом можно обсудить любые ситуации, не ограничиваясь рабочими вопросами», — отметила психолог НИКИ детства Юлия Волкова.

По ее словам, чаще всего обращаются с личными и семейными проблемами, с вопросами взаимоотношений в паре, сложностями с детьми, трагедией и переживанием горя. Реже приходят с проблемой выгорания и конфликтными ситуациями с пациентами и их родственниками.