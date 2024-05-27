Подмосковные хирурги провели уникальную операцию женщине с опухолью матки и огромной грыжей

Специалисты МОНИИАГ и Воскресенской больницы провели уникальную операцию женщине с опухолью матки и грыжей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В МОНИИАГ поступила жительница в возрасте 62 лет, у которой ранее выявили аденокарциному — это злокачественная опухоль матки. Кроме того, у пациентки обнаружили огромную вентральную грыжу размером 20 на 25 сантиметров. Помимо этого, у женщины был лишний вес, она весила более 150 килограммов.

Врачи учреждения провели консилиум с руководителем центра реконструктивной хирургии Подмосковья, хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. В результате было принято решение о проведении радикальной операции через грыжевые ворота и о пластике грыжи.

Женщину оперировала мультидисциплинарная бригада, в состав которой вошли хирурги МОНИИАГ и Воскресенской больницы. Операция прошла успешно, пациентка восстановилась и была выписана в удовлетворительном состоянии.