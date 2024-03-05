Подмосковные избиратели могут поучаствовать в тренировке ДЭГ

Жители Подмосковья могут принять участие в общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Отмечается, что сегодня и завтра будет проходить тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Примечательно, что принять участие в ней смогут те избиратели Подмосковья, которые подали заявление для участия в ДЭГ на выборах Президента Российской Федерации и получившие статус «Учтено».

Данная тренировка позволит избирателям заранее ознакомиться с процедурой голосования и проверить совместимость устройства и браузера на соответствие требованиям корректной работы портала. С подробными инструкциями можно ознакомиться на сайте.