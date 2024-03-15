Подмосковные юнармейцы приняли участие в акции «Верни Герою имя»

Члены движения «Юнармия» из столицы, Подмосковья и Калужской области приняли участие во всероссийской акции «Верни Герою имя». Цель мероприятия — сохранить ратную историю страны. Акция проходит во всех субъектах РФ.

В рамках акции участники движения приводят в порядок мемориальные комплексы и воинские захоронения после зимнего периода, рассказывают жителям о поиске информации о погибших героях, установлении их имен, увековечении их памяти.

Участники акции из столичного региона и Калужской области — свыше 70 человек — привели в порядок территории памятников на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов.