Подмосковные юнармейцы приняли участие в акции «Верни Герою имя»
Фото: [Пресс-служба движения "Юнармия"]
Члены движения «Юнармия» из столицы, Подмосковья и Калужской области приняли участие во всероссийской акции «Верни Герою имя». Цель мероприятия — сохранить ратную историю страны. Акция проходит во всех субъектах РФ.
В рамках акции участники движения приводят в порядок мемориальные комплексы и воинские захоронения после зимнего периода, рассказывают жителям о поиске информации о погибших героях, установлении их имен, увековечении их памяти.
Участники акции из столичного региона и Калужской области — свыше 70 человек — привели в порядок территории памятников на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов.
«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, чтобы все участники тех героических событий были установлены, была известна их судьба и места их захоронения», − подчеркнул первый замначальника главного штаба движения Виктор Кауров.