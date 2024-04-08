Подмосковные курсанты встретились с детьми из ДНР и ЛНР
Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Курсанты «Гвардейской смены» подмосковного колледжа «Энергия» встретились с ребятами, прибывшими из Донецкой и Луганской Народных республик в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Московской области.
Примечательно, что вместе с детьми курсанты поучаствовали в спортивных играх и мастер-классе по изготовлению выпечки. Разделившись на команды, ребята состязались в перетягивании каната, а также поучаствовали в развлекательных эстафетах.
Офицер Главного управления Росгвардии по Московской области рассказал детям о возможности поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации и о служебной деятельности сотрудников Росгвардии.
Отмечается, что встреча завершилась показательным выступлением курсантов, что несомненно вызвало восторг у ребят.