Подмосковные лесничие поддерживают порядок на воинских захоронениях Великой Отечественной войны

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, зимой на западе и северо-западе региона проводится много памятных мероприятий, посвященных освобождению от немецко-фашистских захватчиков. На землях гослесфонда расположен 91 памятный знак. И все они в зоне особого внимания лесничих. В эти дни памятные места тщательно расчищают от снега.