Подмосковные лесничие помогли заготовить дрова семье мобилизованного

Подмосковные лесничие помогли семье мобилизованного жителя Серпухова с заготовкой дров для отопления. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.

Просьба поступила от участника СВО из деревни Калугино, чья семья проживает в частном доме. На нее откликнулось руководство филиала «Русский лес» учреждения ГКУ МО «Мособллес». В свое нерабочее время лесничие заготовили дрова на выделенном участке леса и доставили их жителю.

Как отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, решение подобных вопросов находится на особом контроле лесничих.