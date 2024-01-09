Подмосковные лесничие помогли заготовить дрова семье мобилизованного
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Подмосковные лесничие помогли семье мобилизованного жителя Серпухова с заготовкой дров для отопления. Об этом рассказали в областном Комлесхозе.
Просьба поступила от участника СВО из деревни Калугино, чья семья проживает в частном доме. На нее откликнулось руководство филиала «Русский лес» учреждения ГКУ МО «Мособллес». В свое нерабочее время лесничие заготовили дрова на выделенном участке леса и доставили их жителю.
Как отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, решение подобных вопросов находится на особом контроле лесничих.
«Наши солдаты защищают Родину на передовой. Мы, в свою очередь, оказываем помощь их семьям, чтобы военные были спокойны за своих родных. В стороне оставаться нельзя», - подчеркнул он.