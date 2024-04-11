Подмосковные педиатры рассказали, как помочь детям справиться с эмоциями весной

Главный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как родители могут помочь своим детям справиться с эмоциями в весенний период. Советы приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, весной у маленьких детей со слабой нервной системой может резко меняться настроение и повышаться активность. Они могут стать более обидчивыми и плаксивыми.

Дети младшего и среднего школьного возраста могут быстрее утомляться. У них могут возникнуть проблемы со сном, снизиться мотивация и, как следствие, успеваемость в школе.

Одинаева объяснила, что особого внимания требуют подростки, переживающие гормональные изменения в организме. Такие дети могут столкнуться с эмоциональной неустойчивостью, головными болями и головокружениями. Под воздействием половых гормонов активизируется работа сальных и потовых желез, что нередко отражается на состоянии кожи.

Если ребенок хочет поделиться с родителем своими переживаниями, обязательно нужно выслушать его. В противном случае недовольство может перерасти в злость и ярость. Следует окружить ребенка любовью и заботой. Кроме того, важно обращать внимание на питание ребенка — весной организм нуждается в витаминах и энергии. Помимо этого, нужно обеспечить ребенку достаточно двигательной активности, чаще с ним гулять.