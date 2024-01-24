Подмосковные росгвардейцы собрали очередной гуманитарный груз для детей ДНР

Помогал правоохранителям священник Богоявленского собора Василий Алфеев, который не раз ездил на передовую в зону специальной военной операции. В храм Тихвинской иконы Божией Матери Ногинска переданы коробки со сладостями. В Донецкой народной республике груз развезут по социальным учреждениям и конкретным семьям бойцов.

Отметим, подмосковные росгвардейцы регулярно организуют сборы гуманитарной помощи.