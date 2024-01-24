Подмосковные росгвардейцы собрали очередной гуманитарный груз для детей ДНР
Фото: [Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали сбор гуманитарной помощи для маленьких жителей Донбасса.
Помогал правоохранителям священник Богоявленского собора Василий Алфеев, который не раз ездил на передовую в зону специальной военной операции. В храм Тихвинской иконы Божией Матери Ногинска переданы коробки со сладостями. В Донецкой народной республике груз развезут по социальным учреждениям и конкретным семьям бойцов.
Отметим, подмосковные росгвардейцы регулярно организуют сборы гуманитарной помощи.