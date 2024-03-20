Подмосковные строители восстановили уже более 300 зданий в Мариуполе

Подмосковные рабочие продолжают в Мариуполе отстраивать заново школы, детские сады и многоэтажные дома. Десятки тысяч людей, которые потеряли во время обстрелов украинских боевиков дома и всё имущество, получат новое жилье.

«В Мариуполе сейчас ведется масштабное строительство: регионы-шефы помогают отстраивать здания заново. Дома в центре и на окраине города восстанавливают строители из столичного региона», — поделилась жительница Мариуполя Олеся Матиенко.

Она также добавила, что появляются новые жилые комплексы. Такая поддержка населению Донбасса сейчас необходима: в 2022 году Мариуполь практически полностью оказался под контролем украинских военных, многие дома оказались разрушенными. Город остался отрезанным от водопровода и света.

Подмосковные рабочие отстраивают заново коммуникации, кровлю и стены домов, делают оконные блоки, обновляют места общего пользования в многоэтажках и проводят линии электропередач, чтобы во всех домах появился свет.

В администрации города отметили, что до конца 2024 года с участием регионов-шефов в городе восстановят 187 домов. Сейчас идет строительство большого жилого комплекса «Ленинградский».