Подмосковные ветеринары напомнили жителям о необходимости ухода за глазами питомцев

Государственная ветеринарная служба Подмосковья напомнила жителям о необходимости ухода за глазами питомцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам специалистов, глаза кошек могут подвергаться различным заболеваниям. Причинами могут стать инфекционные поражения, травмы когтями и тупыми предметами, опухолевые процессы. Если не обратиться за профессиональной помощью вовремя, животное может лишиться органов зрения.

О заболевании глаз могут говорить покраснение, слезотечение, легкое прищуривание. Ветеринары рекомендуют регулярно проводить осмотр глаз питомцев и промывать их специальными гигиеническими каплями.