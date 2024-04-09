Подмосковные ветеринары напомнили жителям о необходимости ухода за глазами питомцев
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Государственная ветеринарная служба Подмосковья напомнила жителям о необходимости ухода за глазами питомцев, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам специалистов, глаза кошек могут подвергаться различным заболеваниям. Причинами могут стать инфекционные поражения, травмы когтями и тупыми предметами, опухолевые процессы. Если не обратиться за профессиональной помощью вовремя, животное может лишиться органов зрения.
О заболевании глаз могут говорить покраснение, слезотечение, легкое прищуривание. Ветеринары рекомендуют регулярно проводить осмотр глаз питомцев и промывать их специальными гигиеническими каплями.
«Рекомендуется не реже одного раза в год проходить осмотр в ветеринарных клиниках региона во избежание наступления неблагоприятных последствий», - подчеркнул зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.