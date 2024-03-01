Подмосковные ветеринары рассказали, почему важно чистить зубы домашним питомцам

Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья рассказали, почему важно чистить зубы домашним питомцам. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, регулярная чистка зубов и соблюдение правил гигиены позволит избежать серьезных проблем со здоровьем. При отсутствии ухода за зубами у питомцев образуется зубной налет и камень. Кроме того, могут развиться гастрит, почечная недостаточность, инфекционные заболевания и воспаления.

«Примером негативных последствий послужил случай с собакой, поступившей в ветлечебницу с симптомами снижения аппетита. Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», - рассказал первый замглавы министерства Сергей Воскресенский.

Рекомендуется чистить зубы животным раз в два-три дня. Для этого требуются специальные зубные пасты и щетки — пользоваться человеческими зубными пастами ни в коем случае нельзя. Также следует регулярно проверять здоровье питомца в ветеринарной клинике.