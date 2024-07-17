Подмосковные ветеринары выхаживают пустельгу с поврежденным крылом

Специалисты ветеринарной станции по городским округам Домодедово и Подольск выхаживают пустельгу с поврежденным крылом. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За помощью специалистов обратился неравнодушный житель, который обнаружил раненую птицу во время прогулки в лесу.

Ветеринары провели осмотр пернатого пациента и установили, что это пустельга. Птице оказали всю необходимую помощь. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. После окончания лечения ее выпустят на волю.