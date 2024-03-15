Подмосковные волонтеры голосуют на платформе ДЭГ
Фото: [t.me/Elections_MO]
Подмосковные волонтеры принимают участие в голосовании в рамках президентских выборов с помощью платформы дистанционного электронного голосования.
В пятницу добровольцы занимаются созданием глиняных изделий для благотворительных мероприятий в рамках акции «Доброе дело» в Калининце.
Один из волонтеров — победитель федерального проекта «ТОП БЛОГ», лауреат премии губернатора Подмосковья Егор Балев — не в первый раз голосует дистанционно. В прошлом году он отдал свой голос, находясь на вышке, где работал над муралом.