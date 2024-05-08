Подмосковные волонтеры поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы в ДНР

Общество

Фото: [Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО]

Волонтеры Подмосковья «Мы Вместе», Фонд капитального ремонта Московской области и подрядные организации по поручению губернатора Андрея Воробьева поздравили ветеранов ВОВ в Макеевке в Донецкой народной республике в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подарили героям бытовую технику и электронику: микроволновые и газовые печи, мультиварки, стиральные машины и кондиционеры, бытовые товары.

«С каждым годом все меньше остается среди нас участников и ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те сложные годы не сотрется никогда! Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, участники боевых действий, инвалиды и дети войны!», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии 9 Мая.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области