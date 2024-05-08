Подмосковные волонтеры поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы в ДНР

«С каждым годом все меньше остается среди нас участников и ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те сложные годы не сотрется никогда! Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла, участники боевых действий, инвалиды и дети войны!», — отметили в ведомстве.