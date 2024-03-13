Подмосковные волонтеры привезли продукты в Дом милосердия на Донбассе

Волонтеры движения «Zа нами Победа» из Подмосковья привезли продукты, матрасы и постельное белье в храм Царственных Страстотерпцев в городе Мариуполь.

Как рассказал настоятель храма отец Игорь, их приход помогает людям, которые нашли кров в Доме милосердия города Мариуполя. Такой приют появился в городе шесть лет назад. В Доме милосердия могут получить помощь люди с ограниченными возможностями, а также жители Донбасса, которые остались без жилья.

«Прихожане храма Петра и Павла из Москвы и общественники Подмосковья собирают вещи, мебель, продукты, и мы передаем все, что привезли волонтеры к нам в Мариуполь. В Доме милосердия сейчас находятся 18 жителей Донбасса», — рассказал отец Игорь.

Священник подчеркнул, что благодаря волонтерам молодежного православного центра «Покров» при храме Петра и Павла и подмосковным волонтерам в приют Мариуполя привозят крупы, консервы, хлеб, овощи, бытовые принадлежности, а сейчас опекаемым необходимо собрать посуду и средства личной гигиены.

Настоятель храма Царственных страстотерпцев надеется, что в ближайшее время получится посодействовать в восстановлении документов и организовать культурные программы для тех, кто проживает в Доме милосердия.