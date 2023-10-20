Подмосковные волонтеры запустили портал для адресного сбора пожертвований на нужды спецоперации

Члены движения «Волонтеры Подмосковья» запустили специальный портал для адресного сбора пожертвований на нужды участников спецоперации. С его помощью ведется сбор средств на покупку всего необходимого и отправку грузов военнослужащим.

На сайте можно самому выбрать, куда направить деньги. Каждый сбор организован под конкретные нужды. Помимо этого, средства можно перечислить волонтерским центрам, которые сами распределят их по наиболее горячим запросам. Процесс сбора средств отображается в реальном времени. При желании можно подключить автоплатеж

Кроме того, на платформе доступен раздел «Мы помогли», где представлены отчеты волонтеров с фотографиями и видеороликами, подтверждающими факты передачи помощи бойцам.

Как рассказала участница «Волонтеров Подмосковья» Екатерина Скорикова, на сайт планируется привлечь все слои населения, в том числе предпринимателей, чтобы адресно оказывать поддержку.