Подмосковные врачи напомнили о важности профилактики остеопороза

Эндокринолог городской поликлиники Домодедовской больницы Алина Мишарова напомнила жителям региона о важности профилактики остеопороза. Как напомнили в Минздраве Подмосковья, это опасное заболевание, ведущее к разрушению костной ткани.

В числе наиболее распространенных симптомов остеопороза — сильная боль в позвоночнике и конечностях, боли в спине, хрупкость ногтей. Жителям в возрасте от пятидесяти лет рекомендуется ежегодно проводить обследование.

«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», – подчеркнула Мишарова.

Особое внимание следует уделить пациентам с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, а также тем, у кого уже случались переломы при падении с высоты собственного роста.

Минздрав РФ объявил текущую неделю Неделей профилактики остеопороза. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.